DÃ©cÃ¨s de Papa Bouba Diop

L'ancien international sénégalais et joueur du RC Lens, Papa Bouba Diop, est décédé ce dimanche, des suites d'une longue maladie.

Tour de contrôle du milieu de terrain lensois de 2002 à 2004, il avait marqué les esprits en inscrivant le but de la victoire pour le Sénégal (1-0), en ouverture d'une cataclysmique Coupe du Monde 2002 pour l'Equipe de France. Il avait été vice-champion de France avec le RC Lens la même année, et participé à la campagne suivante en Ligue des Champions, avec notamment les victoires contre La Corogne et contre le futur vainqueur, le Milan AC.

Il avait seulement 42 ans.