Le rÃ©sumÃ© de la confrence de presse de Franck Haise

Franck Haise et la majorité de son groupe sont de retour en amont du la réception de Dijon, vieil adversaire des barrages de 2019!

Presque tout le monde est disponible



Cheick Traoré reste le seul blessé de longue durée. Les internationaux, blessés et touchés par le covid-19 sont de retour, incluant Ignatius Ganago.

Discussion avec Issiaga Sylla



"Ca a été réglé en interne!" Pour la première fois apparaissant très dur et déterminé en conférence, le coach a balayé les questions concernant Issiaga Sylla, exclu de sa sélection guinéenne pour avoir fêté la victoire en bravant les interdicitons de sortie. Nul doute qu'une sanction relative au RC Lens a été mise en place, et Franck Haise souhaite de toute évidence tirer un trait le plus rapidement possible sur cette erreur de son latéral gauche pour en diminuer les polémiques inutiles au club.



Polémique avec l'OM



"Un match est prévu dimanche contre Dijon, et il se jouera dimanche". Dans la foulée, le coach reste sur sa ligne de conduite envers l'OM, qui demandait à jouer son match reporté contre Lens en regard de son calendrier de Ligue des Champions. Une polémique complexe impliquant aussi la LFP et le PSG, contre qui Lens avait dû voir son match reporté... Mais une nouvelle fois, l'entraineur lensois se veut clair et droit en invoquant la décision de la FFF cette fois-ci, qui pemrettra aux olympiens de recevoir le RCL en janvier, avec le report des prochains tours de la Coupe de France.

Ganago de retour



"Il est apte et en forme". Le buteur du RC Lens devrait être de retour. Avec un programme d'entrainement spécial (mais intense), le camerounais devrait de nouveau occuper la pointe de l'attaque lensoise dimanche.

Selo Fofana apte



"Il a joué une heure, comme prévu, contre Anderlecht (amical, remporté 3-1). Il peut nous apporter sa faculté à se projeter, chaque semaine il est de mieux en mieux. Il commencera un ou des matchs sur les trois à venir cette semaine."

Equilibre défensif après 8 buts encaissés en deux matchs



"Sans changer nos principes d'aller vers l'avant, en effet on doit mieux gérer l'équilibre et les pertes de balles. On sait qu'on est vites punis devant des attaquants de haut niveau."

"Je prèfère que l'on reste ambitieux dans le jeu. Ca n'empêche pas d'être plus vigileants et meilleurs en lecture du jeu. Ca nous fera perdre des matchs, mais je l'assume pour l'instant."