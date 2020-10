11 cas positifs au Covid au sein du RC Lens?

C'est l'Equipe qui effectue ce bilan alarmant en cette fin d'après-midi: 11 personnes au sein de l'effectif professionnel seraient positives au Covid-19. Un chiffre qui menace de report le match Lens - Nantes de demain.

9 joueurs, dont Aleksandar Radovanovic, Adam Oudjani, et D. Pereira Da Costa selon diverses sources, seraient atteints, en plus de 2 membres du staff: Franck Haise et un de ses préparateurs. Le FC Nantes ne compte cette semaine que deux cas. Du côté du racing, des titulaires "indiscutables" seraient aussi touchés. Ces cas s'ajoutent aux absents (blessés et suspendus) déjà rapportés: Ganago, Fofana, Gradit, Michelin, Traoré, et Sylla.

La situation avec l'éventuel report du match devrait vite se décanter en soirée. Le groupe de Lilian Nalis lui, devra être largement renforcé par des joueurs de l'équipe réserve, dont le match à Saint-Maur a déjà été reporté aujourd'hui, si Lens - Nantes se jouait demain 13h00 comme prévu.