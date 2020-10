Kalimuendo, Boli et Michelin Ã  l'entrainement, pas Fofana

A l'entrainement ce matin et avant la confrence de presse d'avant-derby, le RC Lens peut compter sur Arnaud Kalimuendo, de retour de la sélection France Espoir, ainsi que sur ses autres internationaux, à l'exception de Wuilker Farinez.

Clément Michelin et Charles Boli sont également de retour avec le collectif, tout comme Zackaria Diallo, et rejoints par Cory Sène. En revanche, les absents comptent toujours Seko Fofana, avec qui le club prends le temps de ne plus risquer de rechute, Ignatius Ganago, et Issiaga Sylla. Cheick Traoré lui est à Clairefontaine pour soigner sa grave blessure. Enfin, Steven Fortes et D. Pereira Da Costa sont également toujours aux soins.



Dimanche pour le derby, D. Desprez, Aleksandar Radovanovic et Cory Sène devraient donc postuler à une place dans le groupe.