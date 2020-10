Semaine de derby!

Dimanche à 21h00 (diffusion sur Téléfoot), c'est le derby! Les lensois se déplaceront dans un Pierre-Mauroy à huis-clos pour reprendre leur marche en avant après un début de saison très réussi.

Enjeu sportif

Qui plus est, la rencontre aura un véritable enjeu sportif: Lille, second avec 14 points, et Lens, troisième avec 13 points, pourront prendre la tête du championnat en cas de victoire, et si Renne,s leader, ne gagne pas à Dijon vendredi.

Intrusion

Les supporters ont eux déjà lancé le derby ce week-end. Des lensois se sont introduits au domaine de Luchin, pour y déployer un drapeau lensois frappé de la maxime "Lillois merda". Une intrusion qui n'a fait de mal à personne et qui fait partie du folklore, mais qui n'est pas du goût de tout le monde: Le LOSC devrait en effet porter plainte également pour "incitation à la haine (sic)" selon la VDN.

Cortège

Enfin, les supporters regroupés autour de la FLU organisent un cortège le long du parcours qu'empruntera le bus des joueurs dimanche pour se rendre à Pierre-Mauroy. Plus d'informations dans la semaine.