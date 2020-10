Plusieurs absents pour le derby Lille - Lens

Le RC Lens devra faire avec plusieurs absents pour le derby dimanche prochain, à Pierre-Mauroy.

On en sait plus sur la blessure d'Ignatius Ganago, victime d'un tacle de "Kolo" (qui a par ailleurs écopé d'une suspension de deux matchs), contre Saint-Etienne. Il sera malheureusement absent plusieurs semaines.

Issiaga Sylla et Seko Fofana seront également toujours forfait.



Cet après-midi, un groupe renforcé par plusieurs joueurs du groupe de la National 2 a remporté son match 2-0 face à Chambly (L2).

Boris Enow, milieu défensif, pourrait entrer dans le groupe pro. Aleksandar Radovanovic postule avec Steven Fortes à une place en défense centrale, pour remplacer notamment Facundo Medina, actuellement avec la sélection argentine, et suspendu aussi pour le match face au LOSC. Mais Franck Haise pourrait aussi opter pour la solution de replacer Massadio Haïdara en centre-gauche, et compter sur Ismaël Boura.



Enfin, Charles Boli, Clément Michelin (en reprise tout deux) et Cheick Traoré sont toujours blessés de longue durée.

Côté lillois pour terminer, on aura noté que le capitaine J. Fonte, a été atteint du covid et sera probablement absent dimanche prochain.