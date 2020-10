Jonathan Clauss rÃ©ussit son entrÃ©e en Ligue 1... et en confÃ©rence de presse

Jonathan Clauss a réussi ses débuts en Ligue 1, depuis sa titularisation face à Lorient. A l'aise pour la conférence de presse d'avant-match, il revient sur ces bons débuts, mais aussi les mauvais moments.

Le bon début de championnat

JC : "On n'est pas surpris, car on sait qu'on est très bons dans le travail à l'entrainement et dans la cohésion. Et ça se traduit en résultats."

L'adversaire à venir

"Saint-Etienne est costaud. On appréhende le match comme d'habitude. Le staff a analysé l'ASSE, mais on appliquera notre plan de jeu. On craint surtout leur force ofensive mais on jouera nous aussi avec nos qualités."

Le stade limité à 5000 spectateurs

"On a pas le choix! On s'est habitués au stade avec 4000 supporters, qui font quand même du bruit... Après une fois dans le match, on met de l'intensité, quelquesoit le contexte."

Le moment difficile

"Le confinement (NDLR: après qu'il soit détecté positif au Covid début août) a été réellement trés dur. J'étais très énervé, je voulais faire mes preuves après être arrivé dans un nouveau club, j'étais obligé de regarder mes partenaires jouer... mais au bout de quelques jours, avec la psychologue du club, j'ai pris ça comme un mal pour un bien, étant donné que j'avais eu peu de vacances et que ça m'a permis de me reposer."

Le bilan

"J'ai du mal à réaliser et a faire le point sur mon parcours. Pour le moment j'arrive à faire en Ligue 1 ce que je faisais dans les autres divisions. J'en discute souvent avec mon père! Mais ce n'est pas pour ça que je me dis, c'est bon c'est fini!"