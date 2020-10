Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de F. Haise avant Saint-Etienne

Franck Haise a donné une longue conférence de presse ce midi à la Gaillette avant le match contre Saint-Etienne, samedi.

Retour, Infirmerie

Ganago est apte.

Les absents: Michelin (mieux mais pas encore à l'entrainement collectif), Traoré, Boli (reprise légère), Fofana (reprise individuelle), Sylla (blessé au mollet à l'entrainement).

Bilan tactique après 2 mois de compétition

FH: "On prends des buts en fin de match, il faut qu'on soit plus vigileants.

Saint-Etienne est complet sur tout les plans, c'est pour ça aussi qu'ils en sont là en championnat. Même s'ils ont perdu leur dernier match."



"Je gère en ayant surtout fait tourner la semaine où on avait deux matchs (...). Mais je compte aussi sur le banc pour nous apporter sur tout un match.

Je n'économiserai pas les joueurs sur leur compteur de cartons. On prends les matchs les un après les autres." (NDLR: Gradit à 1 carton jaune d'une suspension, Medina déjà suspendu contre Lille)

Medina

FH: "Ce sera un moment fort pour lui d'être sélectionné avec l'Argentine. Et quelquechose d'important pour le RC Lens aussi.

On savait que le joueur était ce qu'il nous fallait. On savait aussi que l'homme saurait se faire une place dans le groupe."

Covid

FH: "On en est à 23 tests, c'est devenu la routine!"



Trêve

Match amical contre Chambly jeudi à la Gaillette.