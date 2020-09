Lens - Saint-Etienne: Au tour des rÃ©-abonnÃ©s XercÃ¨s, Trannin et Lepagnot

Troisième et dernier groupe de supporters pour le match qui pourrait prendre l'allure d'un choc de la Ligue 1: Ce sont les ré-abonnés des tribunes Xercès, Trannin et Lepagnot (niveaux 3 et 4) qui seront donc conviés à se rendre au stade pour assister à Lens - Saint-Etienne, samedi 3 octobre prochain à 17h00.



Si la situation légale n'évolue pas d'ici là, ce seront donc à nouveau les abonnés Marek qui pourront se rendre au match suivant, contre Nantes.