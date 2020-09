Classement de Ligue 1: Le RC Lens 4Ã¨me aprÃ¨s 4 journÃ©es

Le RC Lens, provisoirement remonté à la 2ème place après son succès contre Bordeaux samedi, termine la 4ème journée à la 4ème place du classement.

Après un mois de compétition en Ligue 1, le classement du championnat devient enfin lisible. Les matchs en retard dûs au Covid-19 et ceux reportés du Paris Saint-Germain dûs à leur participation à la Ligue des Champions début août ont tous été joués. Ce dimanche soir, le LOSC a concédé un match nul à Marseille, 1 but à 1, et est revenu à un point de Lens. Seuls avec 10 points, Rennes et Saint-Etienne sont leaders.



Après 3 victoires en 4 matchs, le RC Lens est la sensation de ce début de saison, avec un jeu cohérent et plaisant à regarder. La victoire contre Paris, les individualités telles que Gaël Kakuta et Ignatius Ganago, sans oublier le spectaculaire but de Facundo Medina, viennent surprendre les observateurs du championnat, alors que le maintien reste l'unique objectif du club.

Avec 9 points (comme Montpellier, mais avec une différence de buts défavorable), le chemin est encore très long. Prochaine étape dimanche, à Nîmes, qui enregistre un début de saison anodin, avec une seule victoire en août face à Brest (4-0).