Facundo Medina prÃ©-sÃ©lectionnÃ© avec la sÃ©lection d'Argentine

Facundo Medina a été pré-sélectionné dans une liste de 30 joueurs pour jouer avec la sélection d'Argentine au mois d'octobre. Au grè des absents et des indisponibilités dûes au Covid-19, il pourrait donc partir défendre sa sélection les 8 et 13 octobre contre l'Equateur et la Bolivie en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

A ses côtés, les joueurs évoluant en Ligue 1 se nomment L. Pajedes (PSG), et L. Balerdi (OM), avec qui il sera en concurrence en défense.