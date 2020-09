Lens - Bordeaux: Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de Franck Haise

Franck Haise a donné sa conférence de presse d'avant-match en compagnie de Florian Sotoca, en amont de Lens - Bordeaux, samedi. Le coach lensois apparait toujours de bonne humeur dans son rôle, assuré après les 6 points pris la semaine dernière.

Infirmerie et absents

Traoré, Boli, Perez sont blessés. Gestion pour Kakuta qui n'a pas pris part à la séance du jour.

Radovanovic toujours en instance de dépoart mais en plus il est un peu malade.

Fofana de retour

Première séance totale pour Seko Fofana aujourd'hui. De retour sans problème pour être dans le groupe contre Bordeaux.

Eclosion d'Ismaël Boura

Je l'ai eu 3 ans en réserve. Il méritait un contrat pro et d'être à la reprise de l'entrainement avec le groupe Ligue 1. A lui de continuer à travailler et progresser.

3-2 à Lorient

On peut encore faire mieux car on encaisse pas mal de buts pour peu d'occasions. Je serais satisfait avec encore une amélioration du score.

Bordeaux

On s'attends pas forcément à ce qu'il viennent jouer défensivement. Il subissent très peu de tirs cadrés. 0 but (encaissé) en trois matchs, donc ils ont certainement des certitudes.

Ce sera un match difficile, ça a quand même été un match très difficile contre Paris. Mais chaque match a son histoire.

Badé suspendu en défense centrale

Je sais ce que je vais faire, mais j'ai plusieurs solutions. Je prendrai celle qui me parait la meilleure aujourd'hui. Le trio aligné jusqu'ici me donne entière satisfaction.

Les solutions incluraient I. Boura, et M. Haidara s'il était pas suspendu, et Radovanovic s'il venait à être encore là le 5 octobre.

Préparation physique

On est saignants, on est bien. Mais sur les stats, on est forcément beaucoup devant. L'état d'esprit c'est ce qui nous permet de transfigurer cela.

Médiatisation du coach

Je la vit au jour le jour, je ne suis pas à la recherche de ça mais ça ne me pose pas de problème particulier.

Ca ne change pas du tout mon approche du métier.