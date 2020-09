Le RC Lens jouera Lorient en tant que dÃ©tenteur du bÃ¢ton de Bourbotte: Hein?

Après sa victoire face à Paris, le RC Lens a également remporté... le bâton de Bourbotte. Ce trophée virtuel a été créé en 2008 et rétroactivement attribué à de nombreuses équipes depuis, jusqu'au RC Lens qui le gardera jusqu'à sa prochaine défaite.

Création et principe

Le premier détenteur du bâton a été.. le LOSC, premier champion de France de l'après-guerre. François Bourbotte, capitaine et international français de l'équipe lilloise, a donné son nom au trophée.

A partir d'alors, si l'équipe détentrice du bâton perds en championnat, le bâton change de club au profit du vainqueur. S'en sont suivis depuis 1946 plus de 900 changements de main, le dernier en date datant de jeudi, avec la victoire lensoise face à Paris.

En défense du précieux bâton

Le racing aura donc une motivation de plus pour ce match important face à l'autre promu, Lorient. Une défaite face à ce concurrent direct pour le maintien serait également synonyme de perte du bâton. Un match nul cependant, et Lens garderait son trophée.



Mécaniquement, le bâton arrive souvent dans les mains des clubs les mieux armés. Ainsi, le PSG détient la plus longue série de conservation avec 26 matchs en 2013. Le FC Nantes lui, recordman du nombre de saisons passées en L1, l'a eu le plus longtemps en cumulé. Mais au grè des calendriers, il arrive aussi plus souvent que de coutume que des clubs plus modestes se le disputent, d'où son attrait.



Enfin, c'est le RC Lens version 2000/2001 qui a pû le conserver le plus longtemps au club, durant 8 matchs. Daniel Moreira, El-Hadji Diouf et Esteban Fuertes en fûrent les principaux artisans notamment grâce à un bon début de saison.