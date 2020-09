Le RC Lens et le football liÃ©vinois Ã  l'honneur aux Pays-Bas dans le dernier Panenka Magazine

Le RC Lens et tout le football de la région de Liévin a été à l'honneur du numéro de plus récent de Panenka Magazine, revue footbalistique parraissant aux Pays-Bas. Un reportage au coeur du bassin minier et de son football qui a été réalisé au début de l'été par le reporter Ronald Schut, qui nous parle de son travail dans un français parfait!

R.S. : "L'article porte sur le Racing Club de Lens et le Stade Bollaert, la saison dernière, la montée en Ligue 1, mais aussi le décès tragique de Daniel Leclercq et Arnold Sowinski.

J'ai essayé d'expliquer l'influence des footballeurs polonais ou aux origines polonaises (comme Arnold Sowinski et Éric Sikora) et, en bref, l'histoire de l'immigration et l'exploitation minière. L'agglomération de Lens possède de beaux terrains de football (et des clubs avec des racines polonaises), qui sont intéressantes pour les 'groundhoppers' (NDLR: A mi-chemin entre passion du football et tourisme, un groundhopper prends plaisir a visiter un maximum de stades différents).



Comme recommandations, nous avons mentionné:

Stade Albert Debeyre / Amicale Sportive Lensoise;

Stade Lelong-Voisin / CS Diana Liévin;

Terrain Arnold Sowinski / USA Liévin; Stade Louis Duflot / Espérance Calonne Liévin... J'ai également mentionné des clubs comme Ruch Carvin et l'US Nœux.



Enfin, l'article donne quelques conseils touristiques (le Louvre-Lens, les terrils, des cafés et restaurants, les lieux de mémoire de la Grande Guerre (Loos-en-Gohelle, Vimy).

L'article se compose au total de cinq pages. Pour finir, je tiens tout particulièrement à remercier USA Liévin Athlétisme pour son aide !"

Merci à Ronald Schut et toute l'équipe de Panenka Magazine (Pays-Bas) pour ce très beau numéro qui contribuera à la renomée de la région et du RC Lens au-delà de nos frontières!