Le PSG puis Lorient cette semaine en Ligue 1

Retour à la L1 pour le RC Lens après un bref aperçu le 23 août dernier et une "défaite encourageante" 2-1 à Nice. Les lensois affronteront finalement le PSG jeudi soir, à 21h00 (retransmission sur Canal +), trois jours avant un choc entre promus avec un déplacement à Lorient (dimanche, 15h00, retransmission sur Téléfoot / Téléfoot Stadium 3).

Les deux rencontres devraient être très difficiles à négocier pour le racing. Amoindris par de nombreux cas de Covid, les parisiens devraient tout de même aligner une équipe ultra-compétitive pour la L1, avec des joueurs souhaitant se montrer également pour évoluer dans la hiérarchie du dernier finaliste de la Ligue des Champions. Kylian M'Bappé, touché à la cheville, pourrait être économisé par... Didier Deschamps, qui pestait lui aussi contre la reprogrammation de cette rencontre à la demande du PSG, alors que l'Equipe de France affrontera une Croatie revancharde en Ligue des Nations, mardi. Alphonse Aréola pourrait effectuer son retour en L1 et à Bollaert, si K. Navas est positif au Covid.

Trois jours plus tard, il faudra démarrer réellement son championnat par un déplacement important à Lorient. Auteurs d'une victoire convaincante à la 1ère journée face à Strasbourg, le champion de L2 est en théorie un adversaire direct pour le maintien. Et il disposera de toute la semaine pour préparer sa réception des lensois...



Du côté du groupe de Franck Haise, on ne pourra compter sur Seko Fofana, toujours blessé (ischios), ni sur Massadio Haïdara contre Lorient, expulsé ce week-end avec la réserve. Le malien sera néanmoins disponible contre Paris. Jonathan Clauss lui pourrait débuter en Ligue 1 avec le maillot sang et or.