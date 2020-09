Lens - Charleroi aujourd'hui en attendant un nouveau report pour Lens - PSG

En attendant un éventuel nouveau report de Lens - PSG, le racing joue ce midi à la Gaillette et à huis-clos un nouveau match amical, contre le Charleroi de Guillaume Gillet.

A Paris en effet, trois joueurs ont été testés positifs au Covid-19: L. Pajedes, A. Di Maria, et Neymar. Dans l'état actuel, ces joueurs ne pourront prendre part à la rencontre si elle était maintenue au 10 septembre... Mais devant le net afflux de cas de covid en Ligue 1, la LFP pourrait changer son protocole sanitaire, et demander aux clubs d'établir une liste de 30 joueurs. Avec 20 joueurs (parmis 30, donc) aptes à jouer, un match ne sera ainsi pas reporté, même avec... les 10 autres joueurs positifs au covid.

Ajoutons à cela les matchs de l'Equipe de France qui verront, peut-être (au grand dam du sélectionneur Didier Deschamp), K. M'Bappé et P. Kimpembé jouer pour les Bleus deux jours avant le RC Lens, et le Paris Saint-Germain se retrouverait légérement démuni s'il devait jouer le 10... Date qu'il avait lui-même concourru à choisir.



Attention cependant, la LFP a souvent fait preuve d'imagination quand il s'agissait d'accourir aux faveurs du club de QSI. On guettera donc d'abord et surtout les éventuelles annonces d'autres cas (Neymar aurait croisé Icardi et Navas lors de ses vacances), qui provoqueraient un report du match, ou bien les faux positifs qui remettraient les éléments suscités sur le terrain.



Côté lensois, on essaiera de faire abstraction en préparant surtout le match à Lorient, le dimanche 13 à 15h00. A commencer via ce match amical aujourd'hui, qui devrait voir l'intégration de Seko Fofana et Issiaga Sylla dans l'équipe-type de Franck Haise.