Arnaud Pouille: Â« On ne voulait pas Ãªtre le vilain petit canard Â»

Sur la chaine L'Equipe, Arnaud Pouille a admis accepter la requête du Paris Saint-Germain, sans plus donner de raison cohérente à cette acceptation. "La LFP reste décisionnaire dans ces cas-là"

Relancé par les chroniqueurs de L'Equipe et Olivier Ménard, A. Pouille a donc reporté la responsabilité de cette décision sur la LFP, acquise semble t'il partialement à la cause du club de QSI.



Devant le fait accompli, il reste que les dirigeants du RC Lens, n'ont eu la force ni l'envie de contrer cette demande du PSG. Un revers que les supporters et autres afficionados du football français ont bien du mal à accepter, on à comprendre, et ce à raison.

Depuis la montée en Ligue 1, la direction lensoise jusqu'ici irréprochable en L2, a subit ses premières erreurs et éccueils: Un manque de courtoisie envers le FC Chambly Oise, dont un match amical a longtemps été prévu puis reporté, puis annulé en faveur de Rotterdam, des manques et couacs dans l'équipe de communication (transfert de I. Ganago, non retransmission vidéo des matchs amicaux, etc...), et ce manque d'âme à contrer la main-mise du club parisien et de ses divas, sur la Ligue 1.

Le RC Lens devra donc recevoir le Paris SG à 3 jours d'un match capital pour le maintien contre Lorient, les 10 et 13 septembre prochain. D'ici là, Kylian M'Bappé, Neymar et A. Di Maria auront bénéficié de plus de 10 jours de repos après leur finale logiquement perdue face au Bayern Munich, que le RC Lens avait lui éliminé de la C1 en 2002...