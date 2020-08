Le maire de Lens rÃ©agit au report de Lens - PSG, vague d'indignation et d'incomprÃ©hension

Le maire de Lens Sylvain Robert a réagit dans un communiqué au report du match Lens - PSG, avec la complicité de la LFP et l'accord du RC Lens.

"Le PSG frustré sollicite un report de match"



Le maire déplore aussi le report, en semaine (jeudi 10 septembre), ainsi que, problème plus direct pour la mairie, les mises en place déjà planifiées ou à venir en ce qui concerne les forces de l'ordre et les services municipaux.

Il est également bon de rappeler que ce report a été fait avec l'aval des dirigeants du RC Lens, qui n'ont néanmoins pas consulté préalablement leurs joueurs. Seko Fofana, nouvelle recrue lensoise, l'a d'ailleurs évoqué sur la chaine Téléfoot ce midi. Des éléments de réponse pourraient être apportés par Arnaud Pouille ce soir sur la même chaine. Il sera néanmoins difficle de croire à autre chose que de la communication visant à justifier une erreur de jugement de la part des dirigeants lensois, qui auraient dû s'opposer fermement à cette demande.

Même un éventuel geste de courtoisie envers le Paris Saint-Germain (peut-être lié au transfert, l'été dernier, de Gaëtan Robail), ne saurait justifier une décision qui sportivement, pénalise énormément le racing. Et partout ailleurs dans le microcosme du football français (voir ci-dessous), ce report suscite la même indignation que celle des supporters du RC Lens...



Les joueurs eux, devront donc patienter et se préparer pendant deux semaines et demi avant de retrouver les terrains... si l'épidémie de covid-19 ne vient pas perturber à nouveau le calendrier.