Le match Nice - Lens n'aurait pas dÃ» Ãªtre jouÃ©

Alors que le match Lens - PSG va probablement être reporté à la demande des parisiens, le président de l'OGC Nice annonce que le match Nice - Lens (2-1) n'aurait lui pas dû être joué.

La raison? Deux nouveaux cas de Covid-19 détectés dans le club niçois, qui porte à quatre le nombre total. Hors, le nouveau protocole de la LFP stipule qu'à partir de trois au sein d'un même effectif (joueurs et staff), le match doit automatiquement être reporté...

"Trois jours avant le match j'ai appelé la Ligue. On leur a demandé un assouplissement. Parce que sinon on va avoir beaucoup de mal à finir le championnat."

La question qui se pose est de savoir si le RC Lens était au courant de cette situation. Il ne serait pas étonnant que la LFP se soit ralliée au club le plus huppé, comme le simple fait d'analyser la demande du PSG aujourd'hui le prouve si besoin en était... et alors même qu'un éventuel report du match de samedi, irait lui à l'encontre de l'argument avancé la semaine dernière par le président Rivère: "(si le match ne se joue pas) on va avoir beaucoup de mal à finir le championnat."