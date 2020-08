Premier match avec les professionnels pour IsmaÃ«l Boura

A la faveur d'une blessure de Massadio Haïdara, Ismaël Boura, qui a fêté ses 20 ans il y a 10 jours, a connu son premier match avec les pros (et sa première titularisation) dimanche face à Nice, avec une performance honnête à la clef. Le jeune latéral gauche est depuis longtemps un des plus gros espoirs de la Gaillette.

Il lui faudra néanmoins cravacher d'autant plus à l'entrainement pour rester dans les plans de son coach Franck Haise. Issiaga Sylla, arrivé de Toulouse, devrait postuler à une place de titulaire lui-même.

Ismaël Boura, lui, gagnerait peut-être à partir effectuer une saison pleine en prêt, pour en revenir d'autant plus ambiteux au sein de l'effectif lensois. Le mercato ne se clotûrant que début octobre, les opportunités pourraient arriver d'autant plus rapidement après son apparition dans l'élite...