Officiel: Le dernier match amical aura lieu samedi prochain Ã  Bollaert contre le Sparta Rotterdam

C'est officiel: Le dernier match amical, initialement prévu contre Chambly samedi prochain à 15h00, est remplacé par une rencontre contre le Sparta Rotterdam, à Bollaert-Delelis à 19h00.

Cette rencontre sera l'occasion d'une répétition générale dans le contexte du Covid-19 et à deux semaines de la réception du PSG: Limitée à 5000 spectateurs, la billeterie sera néanmoins ouverte sur le site officiel du club à partir de mardi midi. Les distanciations sociales et le port du masque seront obligatoires. Seuls les niveaux 0 des tribunes Trannin et Delacourt seront ouverts, ainsi que la tribune Xercès.

La tribune Marek, désormais en mode "debout", est fermée: Il y est en effet impossible de faire respecter la distanciation sociale effectuée sur la base d'un siège libre entre groupes familiaux.