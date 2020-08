OpÃ©ration rÃ©ussie pour Cheick TraorÃ©

Blessé gravement au tendon d'Achille samedi contre Genk, Cheick Traoré a été opéré avec succès ce lundi. Va commencer pour lui une longue période de rétablissement qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu'au début 2021.

Du côté des dirigeants lensois, la question d'un renfort à gauche va se poser dans les jours qui arrivent. Sans latéral gauche de métier pouvant remplacer Massadio Haïdara, Franck Haise comptait sur la polyvalence de Cheick Traoré, mais aussi de Charles Boli et Facundo Medina.

Une liste d'autant plus réduite que Medina devrait vite se rendre indispensable dans l'axe, et que Charles Boli dispose d'un profil trop offensif pour la physionomie des rencontres à venir en L1 pour un promu comme le RC Lens.

Hormis ce nouveau besoin, le RC Lens cherche toujours une autre sentinelle. Arial Mendy lui, est sur le départ (Suisse).

Source: RCLens.