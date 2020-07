Facundo Medina: Â« Je fait partie de ceux qui prennent des dÃ©cisions Â»

Le nouveau défenseur central argentin du RC Lens a donné une interview à France Bleue, pendant le stage du racing à Genk. Le joueur continue de montrer sa grinta et son caractère, en attendant de pouvoir prouver sur le terrain.

Sur sa décision de venir à Lens:

F. M. : "Je fait partie de ceux qui prennent des décisions. Il faut faire les choses comme on le sent.

C'est encore difficile d eparler français, mais il faut être patient. J'aimerais pouvoir prendre un café ou un maté avec les coéquipiers, et discuter avec eux.

Sur le terrain, c'est nous, défenseurs, qui voyons le jeu et donnons les consignes de placement."



Sur sa philosohpie de joueur:

F. M. : "Je suis un joueur agressif. Je déteste la défaite."



Lens, un palier?

F. M. : "La sélection, ça viendra, j'ai confiance. Je suis ambitieux, mais je sais aussi qu'il faut vivre au jour le jour, et ne pas brûler les étapes."