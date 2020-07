Nouvelle semaine de prÃ©paration pour le RC Lens

Le RC Lens entre dans sa cinquième semaine de préparation, avec dès demain mardi un second match amical, toujours à huis-clos, cette fois-ci face à La Gantoise (D1, Belgique) dès 15h00.

Après un match insatisfaisant selon Franck Haise, face au Havre, les lensois devraient effectuer une nouvelle revue d'effectif, cette fois-ci avec la majorité de leurs recrues sur le terrain, notamment le très attendu Facundo Medina. L'argentin doit dynamiter la concurrence en défense centrale, qui n'a pas rassuré face aux havrais. Seul Wuilker Farinez, en quatorzaine d'observation pour risque de Covid, sera nécessairement absent. Arial Mendy lui, est invité à s'entrainer avec le groupe PRO2, après avoir fait capoter son propre transfert à Ajaccio.

Un mercato pas clôturé



Du côté du mercato, rien ne laisse encore présager de mouvement cette semaine: Le club de Groningen a reçu une offre ultimatum de la part du racing, qui est déjà d'accord avec son joueur Azor Matusiwa. Mais en cas de nouvel échec, un autre joueur, dont le nom n'a pas filtré, est aussi tombé d'accord avec les dirigeants du racing. Ce poste de milieu défensif est le dernier à renforcer selon l'équipe de Florent Ghisolfi: Aux côtés de Yannick Cahuzac et Cheick Doucouré, cette recrue devrait laisser peu de temps de jeu à Manuel Perez, qui restera néanmoins lensois cette saison pour goûter à la Ligue 1.



Au chapitre des départs enfin, celui de Jules Keita (Sofia) semble s'enlisser, tant que le joueur ne rejoint pas l'Europe continentale.



Il faudra encore attendre 3 semaines supplémentaires pour la reprise du mercato en France, et voir éventuellement le racing attaqué sur certains de ses joueurs. Et le mercato doit officiellement se terminer le 5 octobre...