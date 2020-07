Le nouveau maillot dÃ©voilÃ© dÃ©but aoÃ»t, un nouvel Ã©quipementier la saison prochaine

Ce soir à la Gaillette, Arnaud Pouille, Fabien Simon et Franck Haise rencontraient les supporters. Deux nouvelles concernant les futurs maillots ont été confirmées:

Le nouveau maillot domicile de cette saison tout d'abord, sera dévoilé début août. Il reprendra l'identité visuelle du club, avec donc des bandes verticales sang et or.



Deuxièmement, la confirmation d'une rumeur apparue fin juin: Dès la saison prochaine (2021-2022), le RC Lens changera à nouveau d'équipementier. Exit Macron, le futur fournisseur a signé un long contrat de 5 ans. Celui-ci devrait être Puma, qui équipe actuellement des clubs tels que Rennes, Marseille, et Dortmund. L'identité visuelle du club, pour le maillot domicile, devrait également être conservée.