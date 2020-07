Facundo Medina est arrivÃ©, Wuilker Farinez attendu ce week-end

Après Gaël Kakuta et Ignatius Ganago, les dernières recrues arrivées avant-hier à La Gaillette, le RC Lens a aujourd'hui enregistré Facundo Medina, et attends l'atterrissage de Wuilker Farinez, les deux recrues sud-américaines.

Medina est déjà au travail et aux tests physiques, et devrait rejoindre rapidement ses coéquipiers à l'entrainement collectif. Cet argentin de 21 ans est préssenti pour une place de titulaire dans l'axe-gauche d'une défense à trois.

Wuilker Farinez lui, devra faire ses preuves en tant que doublure de Jean-Louis Leca. Si son acclimatation se passe bien, le portier de la sélection vénézuélienne prétendra à plus de temps de jeu, en vue de faire lever l'option d'achat qui le lie entre le RC Lens et les Millonarios.