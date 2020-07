Yannick Cahuzac Â« Optimiste pour le maintien Â»

Yannick Cahuzac était aux côtés de Franck Hais epour la conférence d epresse de rentrée ce vendredi dans l'amphithéâtre de la Gaillette.

Le joueur devrait être reconduit capitaine de l'équipe, sauf incident lors de la préparation estivale. Morceaux choisis de son intervention.

Maintien

Y.C. : "Je suis tres optimiste à l'idée d'aller chercher le maintien. Il faudra tout faire pour pérenniser le club en Ligue 1.

Mais il ne faut pas se voiler la face. La L1 est un championnat compliqué avec de grosses équipes.

Dans le groupe, on n'est pas nombreux à avoir joué en L1. On aura à cœur de se hisser au niveau. La L1 et la L2 sont très différents. Le niveau en L1 est quand même très supérieur dans tous les domaines"

Reprise

Y.C. : "Il y a pas mal d'intensité dans les entraînements en dépit de la longue coupure. Tout le monde est content de se remettre au travail, avec les nouveaux membres du staff."

Source: RCLens, La VDN.