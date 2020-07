Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de rentrÃ©e

C'était la conférence de presse de rentrée ce midi pour Franck Haise. Au programme, surtout l'état affiché par le groupe que ce soit dans l'esprit ou sur le plan physique.

Préparation



F.H. : "On savait qu'on aurait une préparation plus longue. Il y aura 3 grandes phases: Réhabilitation, matchs amicaux et enfin la préparation à la compétition.



C'était ma volonté d'avoir un 2ème adjoint technique avec moi pour pouvoir prendre plus de recul, avec Lilian Nalis qui nous a rejoint en plus d'Alou Diarra qui était déjà présent.

Il y a aussi eu la création d'un département performance, et on aura des intervenants extérieurs dans le domaine de la psychologie ou encore de la nutrition."



"Est-ce qu'on vise un pic de forme un peu plus tard dans la saison ? Ce serait mieux de ne pas être prêts trop tard.

Malgré le confinement, il n'y a pas eu d'excès. Les joueurs ont même été au-delà du programme qu'on leur avait donné. Ils sont revenus dans de bonnes conditions physiques.



Depuis la semaine dernière on a fait beaucoup de travail technique avec le ballon. Et depuis cette semaine, on travaille un peu plus sur le plan collectif, animation défensive et offensive, sorties de balle..."

Effectif



"Nous avons recruté des joueurs, pour l'instant seul Loïc Badé nous a rejoint car les 2 sud-américains arriveront je l'espère le plus tôt possible.

Jonathan Clauss a eu 2 semaines de vacances jusqu'au 13 juillet."



"L'idéal serait d'avoir 21 joueurs de champs et 3 gardiens. Mais entre l'idéal et ce qui arrivera, il y aura peut-être des différences."

Sytème



"On travaille sur une défense à 3. Le reste du système pourra varier. Mais comme d'habitude ça ne veut pas dire que l'on jouera systématiquement avec une défense à trois."

Objectif maintien



"Notre objectif premier est évident pour nous, en tant que promus, ce sera se maintenir en Ligue 1. Ça ne nous empêchera pas de tenter de faire mieux."

Sources: RCLens, La Voix du Nord.