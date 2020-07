Le staff de Franck Haise dÃ©sormais au complet

Le staff de Franck Haise est désormais connu et est au complet la Gaillette. Celui-ci a été renforcé, en particulier dans le domaine de la préparation physique.

Lilian Nalis est un adjoint expérimenté. Passé par Bastia, il devient le second adjoint principal de Franck Haise, aux côtés d'Alou Diarra.

Thierry Malaspina, déjà entraineur des gardiens l'an dernier et avec Philippe Montanier, reste toujours en poste.

"Découvert" sur Twitter grâce à son compte personnel analysant certains joueurs, Alexandre Pasquini avait rejoint le racing l'été dernier et reste donc analyste vidéo.

Enfin, le pôle "performance" et préparation physique est considérablement renforcé.

Laurent Bessière, a finalement rejoint le racing après des négociations (et un chèque) supplémentaires avec le Stade de Reims. Ghislain Dubois, à la musculation, effectue le même chemin.



Enfin, Vincent Lannoy et Aymen Djedidi gardent leurs postes auprès de Franck Haise également. Le premier restera proche des joueurs revenant de blessure alors que le second animera les séances de préparation physique au quotidien.