Un bel Ã©tÃ© pour le RC Lens

L'été 2020 s'annonce radieux pour le RC Lens ; après une fin de saison riche en rebondissements, elle redémarre sous les meilleurs auspices, les bonnes nouvelles s'enchaînent ! A commencé par une série inédite sur son club...

Lens, De sang et d'or, la série documentaire

Récemment, la chaîne l’Équipe nous a régalé d'un documentaire consacré au RC Lens en 4 épisodes d'environ 40 minutes, qui ont été diffusés deux par deux le mercredi 24 Juin et le jeudi qui a suivi. Ce documentaire, premier du genre en France, a été fait sur le modèle de Sunderland 'til I die de Netflix, diffusé en Angleterre. Les deux équipes présentées dans ces séries ont d'ailleurs de nombreux points communs, notamment le passé ouvrier, ou le stade au sein de la ville. Ce projet De sang et d'or est issu de la collaboration de trois hommes, François Pesenti, Luc Dayan et Nicolas Duval. Cette série propose une rétrospective de la saison passée, si particulière, où le RC Lens est parvenu à se frayer une place jusqu'à la Ligue 1. Malheureusement, cet événement n'a pas pu être célébré à sa juste valeur par les nombreux supporters. En effet, la crise liée à l'épidémie de Covid a eu raison des derniers matchs, qui ont eu lieu en huis-clos pour notre équipe, voire ont été annulé pour d'autres.

Retour au stade

Mais que les fans se consolent ! la réouverture des stades est prévue pour le 11 Juillet, sous quelques conditions ; dans le respect des règles sanitaires et avec un maximum de 5000 supporters présents dans les gradins. Le prochain match prévu est annoncé pour le 22 Juillet, et verra s'affronter les équipes de Chambly et de Lens. Pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de se rendre au stade, ils pourront toujours soutenir à distance et parier sur leur équipe préférée en ligne avant ou pendant le match. Même si le calendrier n'a pas encore été dévoilé, la reprise de la ligue 1 a d'ores et déjà été annoncée, sa première journée aura lieu le 23 août.

Avec des joueurs prometteurs !

De jeunes joueurs arboreront les couleurs de l'équipe Sang et or pour cette prochaine saison, puisque Simon Benza est en effet prolongé jusqu'en 2023, ce dont il a témoigné avec fierté et enthousiasme sur twitter. De même, Corentin Jean signe lui aussi pour les prochaines saisons, ainsi que Johnatan Clauss qui s'engage également pour trois ans auprès de l'équipe ; la possibilité de jouer en ligue 1 n'est pas pour rien dans sa décision (on rappellera qu'il jouait en Ligue 2 en Allemagne, chez l'Arminia Bielefeld). On notera le retour d'Orléans d'Arial Mendy (même si l'on ne sait pas encore s'il jouera au sein de l'équipe cette saison). Deux autres arrivées sont aussi annoncées mais pas encore confirmées, il s'agit de celles de Loïc Badé, un jeune joueur du Havre, et le prêt d'un jeune gardien vénézuélien, Wuilker Fariñez. L'information devrait confirmée bientôt.

Et un nouveau maillot

Des photos du tout nouveau maillot extérieur de l'équipe ont été dévoilées, les Lensois arboreront cette saison majoritairement du noir et des parements verts foncés, avec un motif de lampe de mineur, qui rappelle leur écusson. Ce nouveau maillot est donc un hommage au passé minier de la ville, et est aussi chargé de symboles ; la lampe, c'est évidemment la lumière, qui guide dans l'obscurité. Les Lensois ont un objectif, et ils iront le chercher. Les autres maillots suivront sous peu de temps, la reprise semble imminente dans tous les esprits.

On souhaite de nombreuses victoires pour cette nouvelle saison au RC Lens !