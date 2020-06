PrÃ©-saison: L'agenda prÃ©cisÃ©

Le RC Lens retrouve le chemin de l'entrainement, et la pré-saison risque d'être longue, avec 8 semaines de préparation avant de retrouver la compétition officielle. Un mal nécessaire après la longue coupure dûe au confinement et l'arrêt du championnat. L'agenda du racing s'est précisé via la voix de Franck Haise pour La Voix du Nord. Nouveauté, des matchs amicaux seront joués en double confrontation, pour permettre à tout les joueurs d'emmagasiner le maximum de temps de jeu.

Mercredi 24 juin : Reprise (La Gaillette)



Jeudi 18 juillet : Double amical (adversaire, lieu et horaire à déterminer)



Mardi 21 juillet : La Gantoise (Belgique, D1 - lieu et horaire à déterminer)



Lundi 27 juillet - Samedi 1er août : Stage à Genk (Belgique)

Samedi 1er août : Double confrontation contre Genk (D1, Belgique - lieu et horaire à déterminer)



Mercredi 5 août : Double confrontation contre le Paris FC (L2 - lieu et horaire à déterminer)



Samedi 15 août : Double amical (adversaire, lieu et horaire à déterminer)



Dimanche 23 août : 1ère journée de Ligue 1 (calendrier annoncé le 26 juin)

Un match amical contre Chambly, précédemment prévu le 22 juillet, a été annulé.