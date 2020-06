En ce mercredi 24 juin, c'est la reprise à la Gaillette avec le retour des joueurs pour de traditionnels tests physiques. Si le club n'a pas communiqué sur le sujet officiellement, il s'est procuré également cette année des tests de dépistage du Covid-19.

Le RC Lens avait été l'un des derniers clubs à arrêter la compétition en France, le 9 mars dernier, dans un match qui allait finalement se révèler capital dans la saison lensoise (1-0 à huis-clos face à Orléans, synonyme de seconde place et de montée en L1). Il reprend donc ce mercredi, avec le gros des troupes des clubs de Ligue 1 qui reprennent la plupart cette semaine également.



Le premier match amical, pour le moment, n'est pas programmé avant le 22 juillet, face à Chambly. Avec la ré-ouverture souhaitée des stades au public le 11 juillet, il y a fort à parier que les dirigeants du racing chercheront à organiser une rencontre, qui pourrait prendre des allures de festivités.

Enfin, on scrutera dans la journée les premières photos partagées par le club. Jonathan Clauss, première "vraie" recrue officialisée, devrait bénéficier d'un délai de une à deux semaines, celui-ci ayant joué en Bundesliga ce mois-ci. Wuilker Farinez, ne devrait lui pas se présenter avant quelques temps. En vacances au Mexique durant le confinement fin mai, le gardien vénézuélien devra franchir l'Atlantique dans une situation sanitaire mondiale qui reste complexe.



Enfin, les jeunes les plus prometteurs du club, que Franck Haise connait bien, et qui vont se voir convier lors de cette reprise (VDN), se nomment Ismaël Boura, David Pereira Da Costa, et Adam Oudjani. Un groupe PRO2 qui ne manque pas d'autres espoirs, si besoin est.