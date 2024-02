La conférence de presse de Franck Haise avant Fribourg en Ligue Europa

Place à nouveau à l'Europe avec les barrages de Ligue Europa. Jeudi soir, le racing accueillera le club allemand de Fribourg, actuellement sur une mauvaise série en Bundesliga. Franck Haise fait le point avant la rencontre.

Le groupe



Suspendu: Medina.

Machado est toujours indisponible.

Titulaires prévus



F.H. : "Pour le coeur du jeu, j'ai les deux options, celle du vécu, et celle de l'expérience. Ou bien mixer les deux! Le choix que j'ai à faire est compliqué, et je préfére cela plutôt qu'à certaines périodes. J'ai plaisir à avoir difficulté à avoir à faire des choix."



Friboug



F.H. : "C'est un modèle stable. Ils sont forts sur le plan athlétique, ils sont très expérimentés. Ils ont posé des problèmes à Nantes la saison passée.

On ambitionne comme eux de passer le tour suivant, mais nous ne sommes pas favoris de ce match. Ils ont plus de stabilité et d'expérience européenne. C'est un bon moment de 2024 de jouer ce match européen, en espérant qu'il y en aura d'autres."