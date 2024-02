La conférence de presse de Franck Haise avant la réception de Strasbourg

Le RC Lens entame une semaine importante pour sa seconde partie de saison, en recevant Strasbourg samedi, à Bollaert-Delelis. Suivra jeudi prochain l'Europa League, avec le match de barrage aller contre Fribourg.

Le racing doit conserver sa dynamique acquise grâce à ses deux dernières victoires à l'extéieur, et retrouve peu à peu un groupe quasiment au complet.

Le groupe



Machado a rouvert sa suture, et sera dindiponible.



Guilavogui et Khusanov sont revenus de sélection. Gradit a terminé de purger sa suspension.

Retour sur le banc



F.H. : "Je vais revenir sur le banc, même si j'ai apprécié certains aspects quand j'étais en tribune. Alex Pasquini, est déjà notre option dans le staff qui a ce rôle. Il est en lien direct avec Lilian Nalis."



Strasbourg



F.H. : "Parfois il faut laisser du temps aux entraineurs et aux staffs pour intégrer des principes de jeu. Aujourd'hui, quand on voit l'équipe de Strasbourg depuis un moment, c'est une équipe dangereuse et un adversaire redoutable."



Dynamique positive



F.H. : "On a pris 31 points en 15 matchs. On paie un gros retard à l'allumage; Mais la dynamique est intéressante depuis un moment. Et la dynamique de jeu, en 2024, contient beaucoup de choses positives, même si ce n'est pas encore pendant 90 ou 95 minutes."