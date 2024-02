FC Nantes - RC Lens : 0 - 1 (score final)

Fin du match entre Nantes et Lens pour cette 20ème journée de Ligue 1. Le score final est de 0 - 1.

Pour son deuxième déplacement consécutif, Lens enchaine et réalise une nouvelle belle opération après sa victoire à Toulouse dimanche dernier. Au classement, le racing va rester en embuscade, et est désormais très proche des places européennes, en attendant les résultats de demain et la fin de cette journée.

Buteur(s) lensois :

Pereira Da Costa.