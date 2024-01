La conférence de presse de Franck Haise avant la réception de Paris

C'est le retour de la Ligue 1 à Bollaert-Delelis, avec, comme ces dernières années, une des affiches de la saison avec la réception du Paris Saint-Germain.

Après une défaite à Nice en L1 fin décembre et une élimination en Coupe de France dimanche dernier face à Monaco, le calendrier ne sera pas plus favorable dans l'immédiat avec ce match face à Paris, suivi de deux déplacements en championnat. Le rapport de force sera également différent de celui d'il y a un an (victoire 3 buts à 1), et les absences (notamment pour la CAN) et indisponibilités sont nombreuses.

Mais Franck Haise pourra peut-être compter sur sa dernière recrue, l'équatorien Jhoanner Chàvez.

Le groupe



En plus des internationaux, quelques blessés: Machado, Haïdara.

Chavez doit encore être qualifié par la FFF.

Gradit a lui repris collectivement et sera disponible.

Paris



F.H. : "Il faudra se méfier de tout. Ils n'ont perdu qu'un seul match en L1 cette saison. Ils marquent environ trois buts en moyenne en ce moment... Il faut se prréparer à tout."



Retour sur Monaco



F.H. : "Sur la première demi-heure, notre niveau technique a offert les occasions à Monaco. On ne peut pas renouveller ça. Mais sur ce qu'on a produit après pendant une heure, c'est ça qu'on cherche à faire. Ce niveau d'intensité, le jeu combiné, ça faisait un bon moment qu'on avait réussi ça. Si on est capable de faire contre Monaco, on doit faire en sorte de le reproduire pour glaner des victoires."



Jhoanner Chavez



F.H. : "Il arrive en cours de saison, il est encore jeune, mais a pas mal d'expérience en Amérique du Sud et en sélection. Il faut l'intégrer, c'est le boulot de smembres du club, qui lui ont trouvé un appartement, Facundo et Deiver, l'ont aussi bien accueilli, comme ils sont passés par là. Macha' avait connu une intégration difficile en Belgique. Et sur nos principes de jeu, on l'a choisi pour sa capacité à être un contre-attaquant, il a la vitesse, un bon pied gauche, il est très félin. Il a de la marge, et a déjà un bon niveau. Il peut rapidement nous donner un bon coup de main. Sur la langue, il va prendre des cours. Tout cela concourrera à son bien-être et son intégration."

Suspension de Franck Haise



F.H. : "J'ai une confiance totale en mon staff. Lilian Nalis, qui est mon premier adjoint, donnera les indications qu'il aura envie de donner. On sera en lien, moi je prendrai de la hauteur auprès des analystes vidéo. Ce n'est pas simple quand on a l'habitude du terrain. La parole du coach pendant le match ne changera pas grand-chose. Ce qui compte surtout, c'est le travail pendant la semaine."