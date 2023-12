La conférence de presse de Franck Haise avant le dernier match de l'année à Nice

Bien revenus en championnat à l'issue d'un dernier match où ils ont été malnenés à Bollaert-Delelis par Reims (victoire 2-0), les lensois ont l'occasion de terminer l'année sur une note très positive demain mercredi, à Nice. Les niçois, auteurs d'une très bonne phase aller, ont néanmoins laissé échapper des points au Havre (défaite 3-1) ce week-end.

Le groupe



Wahi disponible. Medina de retour de suspension.

Gradit ne reprendra pas l'entrainement collectif aujourd'hui et sera indisponible.

Danso suspendu.

Machado, Mendy, absents de plus longue durée.





Nice



F.H. : "Leur première partie de saison plaide pour eux. Avec une solidité défensive avec beaucoup de clean-sheets, plus que nous! Ils sont très solides et utilisent bien le ballon. Il faudra être au top pour faire un résultat."



Farioli



F.H. : "Dans tout les matchs l'aspect tactique compte. Chaque entraineur a son projet de jeu, mais les joueurs doivent savoir répondre aux situations et s'adapter. Je n'ai pas la chance encore de connaitre le coach de Nice. Il a la chance d'arriver en Ligue 1 aussi jeune; Comme pour Will Still, c'est exceptionnel."



Fatigue du groupe



F.H. : "Les données athlétiques ne montrent pas d'usure physique. On a beaucoup couru ce week-end, comme Reims. Il y a certainement moins de justesse, et les internationaux n'ont pas coupé depuis 5 mois. On reste sur onze matchs sans défaite, je ne pense pas qu'on soit usés mentalement, avec certains matchs compliqués ou moins maitrisés. Je pense qu'on sera encore capables, une dernière fois en 2023, même si ce sera difficile, de nous mmontrer à la hauteur.

En rapport à la bonne série en cours, et la qualification européenne, il y aura une récompense avec quelque jours de repos en plus."