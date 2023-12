La conférence de presse de Franck Haise avant la réception de Reims

Après un début de semaine riche en émotions avec une qualification en Europa League arrachée face à Séville, le RC Lens entrevoit la fin de la phase aller du championnat avec la réception de Reims, avant un dernier déplacement à Nice dès mercredi.

Les reimois, à égalité de points avec Lens au classement, sont sur courant alternatif et semblent en difficulté face aux équipes plus réputées du championnat (défaites récentes face à Nice, Paris, et Rennes).

Le groupe



Suspendus: Sotoca, Medina.

Machado a été opéré avec succès. Absent deux mois.

Mendy (cuisse) absent jusque 2024 (3 ou 4 semaines).

Gradit incertain après Séville (mollet).

Fodé Sylla a repris (malade depuis son retour de Coupe du Monde U17).





Reims



F.H. : "Ils ont des joueurs talentueux dans toutes les lignes. C'est une très belle équipe que j'apprécie regarder. Depuis que Will Still a pris l'équipe, ils dégagent beaucoup de choses. Personnalité, caractère, qualité. Déjà l'an passé ils auraient pû décrocher quelquechose. Ils sont dans la même veine cette année, ils ont les moyens de se battre pour les meilleures places du championnat."



Will Still



F.H. : "J'aime beaucoup ce qu'il dégage, c'est quelqu'un d'authentique. J'adore le personnage, et au-delà, je trouve que ce qu'il fait avec son équipe et son staff dégagent une vraie personnalité, des prises de risque, du mouvement.... A 30 ans c'est encore plus exceptionnel. Je pourrais le regarder quand j'aurais fini, car je pense qu'il a une très longue carrière devant lui."



Après Séville



F.H. : "On a souvent été performants après les matchs de Ligue des Champions jusqu'ici. Les deux équipes à venir sont très fortes, il faudra mettre toute notre énergie pour continuer à faire des résultats. "