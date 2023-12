La conférence de presse de Franck Haise avant la réception de Séville

Il reste une rencontre de Ligue des Champions à jouer au RC Lens cette saison, avec pour objectif une qualification en Europa League, ce pour quoi le point du nul sera suffisant mardi. Franck Haise fait le point à la veille du match.

Le groupe



Machado va devoir subir une opération, sera indisponible plusieurs semaines.

Europa League en ligne de mire



F.H. : "Ce ne sera pas une simple consolation. On aurait aimé jouer encore la Champion's League, mais on sait d'où on vient, et on sera très heureux de potentiellement jouer en Europe en 2024.

On va jouer ce match avec comme idée de le gagner. il faut jouer avec confiance, et prendre l'inititive pour gagner. On n'est pas une équipe qui est dans la gestion, mais on saura se contenter du 0-0 ou être pragmatiques s'il le faut.



Je sais qu'ils [Séville] ont des résultats difficiles. Mais ce qui m'intéresse c'est de jouer avec toute notre énergie, je suis très exigeant, même dans cette saison chargée, et j'espère qu'on va jouer ce match pleinement, avec l'énergie et la confiance."

Séville sans fans



F.H. : "Je le regrette d'abord, les informations ont été tardives, et leurs fans qui ont organisé leur voyage sont prévenus au dernier moment. On leur dit de rester chez eux pour certains problèmes, à dix mois des Jeux Olympiques sur notre sol, comment on va faire pour les JO alors qu'on ne sais pas accueillir 300 Sévillans sur notre sol. Il y d'autre manières, il faut d'autres moyens."