La conférence de presse de Franck Haise avant la réception de Lyon

Il faut vite digérer la déroute subie à Londres face à Arsenal en Ligue des Champions, avec la réception d'un Lyon moribond depuis le début de la saison, et lanterne rouge de L1.

L'occasion idéale pour remettre tout le monde dans le bon sens de la marche, surtout que le mois de décembre lensois pourrait donner le ton de la seconde partie de la saison.

Franck Haise fait le point.

Le groupe



Pas le point définitif: Machado incertain (adducteurs), Medina (genou) légérement incertain.

Guilavogui de retour.

Wahi sera suspendu.





Lyon



F.H. : "Il faudra se méfier de la qualité individuelle dans cette équipe. Même si je connait le classement. Ils ont toujours eu des possibilités de marquer dans leurs 5 derniers matchs.

On ne saura pas comment ils vont évoluer, ils viennent de changer d'entraineur."

Après Arsenal



F.H. : "Je n'ai jamais connu un désillusion comme ça en C1, forcément, comme beaucoup de monde au club! Ce genre de scénario est rare, on doit d'abord être au clair sur ce qui n'a pas fonctionné, comme à l'évidence dans notre début de match où nous n'étions pas à notre niveau. Il faut être en phase avec notre identité de jeu.

On a pris une leçon. Il y a des éléments qui l'expliquent. On a pas répondu présent sur ce qui fait notre identité. Ca doit être un bon rappel à l'ordre dans notre comportement et l'intentité requise pour exister."