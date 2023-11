Voici la composition de départ du RC Lens pour affronter Clermont, dans un peu moins d'une heure. Le match est retransmis sur Amazon Prime Video.

Franck Haise fait tourner en amont du déplacement en Ligue des Champions face à Arsenal, et titularise Khusanov et El Aynaoui, et laisse Florian Sotoca sur le banc.

Samba - Gradit, Khusanov, Medina - Aguilar, Frankowski - Abdul Samed, El Aynaoui - Thomasson, Fulgini - Wahi.