La conférence de presse de Franck Haise avant l'OM

Après un résultat décevant en Ligue des Champions, les lensois doivent se reconcentrer sur le championnat avec une autre rencontre européenne. La réception de l'OM, demain soir à Bollaert-Delelis, pour l'affiche de la journée, permettrait au racing, en cas de victoire, de passer devant leurs adversaires au classement, et d'enfin baculer dans la première moitié de celui-ci.

Le groupe



Aguilar sera masqué (fracture du nez); Machado protégé à la main avec une fracture du doigt; Fulgini diminué (retour de maladie);

Pereira Da Costa a repris l'entrainement collectif; Comme Saïd, il reprends vite et ils sont apte pour être dans la groupe.



Cortès (problème musculaire et inflammation au tibia) sera le seul indisponible.

F. Maouassa



F.H. : "Il s'entraine, il n'y a pas de problème. Mais j'estime qu'il y a une concurrence qui est plus forte au poste de piston."

Marseille



F.H. : "Ils ne sont pas faciles à bouger, ils sont hermétiques, avec un effectif de qualité. A nous de trouver les solutions. Je garderais ces solutions pour moi !

La saison dernière, Lens-OM était déterminant. Aujourd'hui il a de l'importance, mais pour se rapprocher des 8 premières places. Les autres équipes ont pris de l'avance."

PSV



F.H. : "On a fait une très bonne entame de match, et comme régulièrement, on n'a pas ouvert le score, au contraie des adversaires qui ont marqué à leur première occasion. On a manqué de joueurs comme Pereira Da Costa pour provoquer le déséquilibre. J'espère le retrouver vite à son meilleur niveau. On a eu une période insuffisante sur le plan technique. A ce très haut niveau, la différence se voit rapidement. En seconde période, on a finalement plus de possession, on a repris l'ascendant et de la maitrise. On a poussé jusqu'au bout, on a fini avec plus d'xG. On n'a pas tout mal fait, mais il aurait fallu être plus consistants dans la durée."