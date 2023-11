Lorient - Lens : 0 - 0 (score final)

Fin du match entre Lorient et Lens, sur le score final de 0 à 0.

Dans des conditions climatiques parfois difficiles, le racing a dominé assez largement cette rencontre, éprouvant néanmoins des difficultés à terminer ses actions sur un terrain gras et devant des lorientais regroupés.

Les lensois se sont aussi parfois fait peur, comme sur le but refusé de Kroupi, très légérement hors-jeu devant Danso. Malgré les entrées de Sishuba et Wahi, Lens repart avec un seul petit point de Lorient.