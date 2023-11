La conférence de presse de Franck Haise avant le déplacement à Lorient

Après une victoire convainquante sur le plan de l'efficacité contre Nantes (4-0), le RC Lens redémarre une nouvelle série de trois matchs, à commencer par le déplacement à Lorient samedi en fin d'après-midi. Un bon résultat face à de slorientais désormais proches d ela zone rouge permettrait à Lens de basculer dans la première partie du tableau, mais aussi de préparer au mieux un match crucial à Eindhoven, mercredi.

Le groupe



Pas de changement par rapport à Nantes: Pereira Da Costa et Saïd seront indisponibles.

Certains titulaires ont été ménagés (Gradit, Samba).



Ibrahima Baldé devrait rejoindre le groupe pro après plusieurs semaines en réserve suite à de sblessures. Wuilker Farinez avance mais a encore un déficit musculaire. L'espoir est de mise.

Jimmy Cabot a revu son chirurgien lundi. Son genou regonfle toujours à l'effort. Peu d'espoir à moyen terme.

Efficacité



F.H. : "On n'avait pas perdu confiance. On avait retrouvé une solidité défensive. C'était notre force l'an dernier. Sur le plan offensif on a aussi retrouvé de bonnes choses, notamment un ratio de buts marqués par occasion (xG).

Défensivement, on avait pris un retard au début de la saison car les internationaux sont revenu tard. Il fallait aussi intégrer tout le monde. Notre animation défensive concerne tout les joueurs, car elle commence dès notre attaquant de pointe."

Intempéries



F.H. : "Je ne pense pas qu'on aurait pû s'entrainer sans le dôme. On l'a réaménagé, il avait presque 20 ans. On est un des rares clubs à en avoir un. Le club travaille à se renforcer à tout les niveaux, ces infrastructures ausis sont la preuve d'un club qui avance, pas seulement l'équipe pro."

Eli Kroupi (Lorient)



F.H. : "J'ai connu le père et le fils, à Lorient. Il été très jeune mais je souhaitais qu'il intègre le club. Il avait déjà des qualités à 10 ans..."