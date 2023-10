RC Lens - FC Nantes : Le groupe lensois

Voici le groupe de 21 joueurs sélectionnés par Franck Haise pour le match RC Lens - FC Nantes prévu samedi.

Pereira Da Costa, Saïd, et Sishuba ont tous pris quelque coups dans leurs matchs respectifs mardi (Ligue des Champions et Youth League), et sont indisponibles.

Leca, Samba

Aguilar, Danso, Gradit, Haïdara, Khusanov, Maouassa, Medina

Machado, Frankowski

Abdul Samed, Diouf, El Aynaoui, Fulgini, Mendy, Thomasson

Cortés, Guilavogui, Sotoca, Wahi.