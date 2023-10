La conférence de presse de Franck Haise avant Nantes

Dernier match de la série pour le RC Lens avec la réception du FC Nantes samedi soir. Ce sera le troisième match en 8 jours pour les lensois qui auront ensuite une semaine pour préparer le match suivant.

En attendant, retour à la L1 après le match face au PSV Eindhoven. La saison de championnat piétinne toujours, mais Lens n'ets qu'à trois points de la huitième place des marseillais...

Le groupe



Petits problèmes pour: Pereira Da Costa (cuisse, indisponible de nouveau 15 jours); Saïd économisé (cuisse) jusque la semaine prochaine; Sishuba (adducteurs) reprendra la semaine prochaine.





F. Hébert nommé dans l'organigramme



F.H. : "Il a de l'expérience, et va renforcer le projet sportif global (incluant les jeunes et les féminines). Il va me soulager aussi sur certaines tâches. Je ne le connaissais aps particulièrement, mais on s'ets croisés au cours de nos carrières, depuis longtemps, depuis la CFA ou dernièrement avec le PFC pour lui.

Il y a des discussions en cours avec Grégory Thill."

Elye Wahi



F.H. : "On veut être plus clairs sur les apsects défensifs. Je le vois souvent en vidéo en individuel. Il fait des bonnes choses en début de match, mais il y a d'autres séquences moins positives.

Il a un rôle différent de celui qu'il a pû avoir avant. On a tous des aspirations hautes pour lui."

FC Nantes



F.H. : "Ils sont en bonne posture, ils font des matchs complets et marquent beaucoup. Ils ont bien travaillé avec leur entaineur et leur staff. C'est un gros morceau, avec une équipe en pleine forme."

Effectif global



F.H. : "Le groupe est homogène et de qualité. Je peux varier les associations et faire certains changements sans modifier la dynamique. Comme mardi, je peux faire rentrer en même temps plusieurs joueurs, et ensuite encore changer pour Morgan Guilavogui. C'ets important pour un coach d'avoir cette capacité-là."