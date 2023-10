La conférence de presse de Franck Haise avant Eindhoven

Demain soir à Bollaert-Delelis, le RC Lens sera confronté dans une nouvelle affiche de Ligue des Champions, au PSV Eindhoven. La tension devrait monter d'un cran avec le double enjeu d'une potentielle qualification pour un printemps européen qui se matérialiserais fortement en cas de victoire, mais aussi celui, national, de l'indice UEFA entre la L1 et l'Eredivisie.

Franck Haise fait le point sur son groupe.

Le groupe



Aucun incertain ou indisponible dans le groupe LDC.

Enchainement de matchs Le Havre - PSV - Nantes



F.H. : "On switche rapidement. Les projections à long terme ne sont pas vraiment possibles. On se concentre sur le PSV, on verra ensuite Nantes.



Il ne s'agit pas de chercher à se rassurer en C1. J'essaie de tirer les enseignements de chaque rencontre, et de corriger avec les joueurs et le staff. Ce qui compte ensuite c'est le match qui vient. Mais depuis six matchs, on a quand même 3 victoires et 3 nuls.



Avec nos internationaux et l'enchainement, j'essaie d'avoir des joueurs frais sur la plupart des rencontres. J'en utilise donc plus, et le groupe est plus homogène peut-être aussi."

Eindhoven



F.H. : "Ils ont une vraie expérience en LDC. Ils surclassent leur championnat national, qui est devant le notre au coefficient UEFA. C'est une équipe très complète et en grande forme.



Je ne suis pas certain qu'on sera davantage à l'initiative. Ils ont beaucoup de maitrise. Nos adversaires sont 3 adversaires très différents."

Entrejeu Diouf/Mendy



F.H. : "Nampalys a plus d'expérience, à plus de 30 ans. Andy a une petite expérience, même en Europe mais surtout en Conference League. Ils se sont bien intégrés. Et leurs profils sont très très différents sur le terrain."