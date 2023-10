Le Havre AC - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Le Havre AC - RC Lens qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent un match nul, 0 partout.

SAMBA (6) : Fidèle à lui-même, le capitaine a été vigilant et a réalisé quelques parades qui ont sauvé son équipe.



HAÏDARA (6) : Titularisé en raisons des retours tardifs des internationaux tel que Medina, qui l'a remplacé pour le dernier quart d'heure, il a fait son match, bien que son côté ai souffert face à Bayo.



DANSO (6) : Malgré quelques frayeurs, il a montré du caractère à l'image d'un sauvetage miraculeux à la 71ème. Egalement aux avant-postes en fin de match.



GRADIT (6) : Il a bien sûr participé à la clean-sheet collective, mais on aurait pû attendre un peu plus de la perceuse. Le racing avait besoin de ce petit plus ce vendredi soir.



AGUILAR (6) : Il n'a pas ménagé ses efforts et les appels, mais ses combinaisons ont manqué de tranchant. En amélioration sur ce dernier point.



FRANKOWSKI (5) : Sérieux défensivement, il a pourtant parfois galéré à gérer Bayo. Présent devant aussi, mais surtout en première période.



DIOUF (3) : On peut commencer à s'impatienter en ce qui concerne le jeune milieu de terrain, qui peine à confirmer, voir semble s'éloigner du palier qu'il se devait de franchir. Il a commencé le match comme souvent avec de bonnes intentions, avant de vite être en difficulté. Remplacé à la pause par Fulgini.



MENDY (7) : L'expérimenté récupérateur est le poumon de l'équipe lensoise depuis son arrivée. Toujours vif à intervenir dans sa zone, il est sur tout les ballons. Ménagé avec l'entrée d'Abdul Samed en fin de match.



THOMASSON (5) : Il a beaucoup essayé mais n'a pas pû être décisif ce soir. Il a manqué de précision sur ses opportunités, souvent lancé ou dans une position peu idéale. Remplacé par EL AYNAOUI.



FULGINI (6) : Entré à la pause, il a montré son envie d'être impactant. Dommage pour lui, l'action du but de Sotoca a commencé par un hors-jeu de Guilavogui. Il lui avait fourni un centre très précis.



SOTOCA (6) : Il a retrouvé un semblant de précision devant le but, mais la VAR lui a retiré son statut de héros du soir. Comme d'habitude, il est resté indispensable pour son pressing dans le dos des havrais, qui s'étaient en plus mis à hauteur des lensois dans l'intensité.



SAÏD (4) : Titulaire en raison de la suspensions de Wahi, il a de nouveau déçu dans cette responsabilité. Remplacé par GUILAVOGUI à l'heure de jeu, qui se montre toujours intéressant dans sa capacité à créer le danger.