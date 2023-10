Fin du match et score final de 0 à 0 au Havre. Les lensois, moins sûrs de leur force qu'à l'habitude en raison des absences, ont affronté une équipe havraise âpre et qui aurait même pû espérer mieux, faute d'être plus efficace face à Samba et Danso. Lens, de son côté, a failli réaliser le hold-up en fin de match, mais le but de Florian Sotoca a été annulé par la VAR en raison d'un hors-jeu de Morgan Guilavogui au départ de l'action.