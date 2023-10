La conférence de presse de Franck Haise avant Le Havre

Retour au championnat et un nouvel enchainement L1-Ligue des Champions à prévoir pour Franck Haise. Le RC Lens se déplacera tout d'abord au Havre, vendredi soir (Prime Video), avant de recevoir Eindhoven mardi à Bollaert-Delelis!

Le groupe



Wahi suspendu. Touché légérement en sélection espoir, pas d'inquiétude.



Beaucoup d'incertains:

Guilavogui, de retour aujourd'hui de sélection, est incertain.

Machado, a joué cette nuit en sélection, sera très probablement mis au repos.

Medina va rentrer également tardivement de sélection.

Danso est sorti par précaution en sélection, disponibilité à confirmer.

Khusanov est revenu tardivement de sélection aussi.



Haïdara et Gradit en revanche sont de retour.

Semaine d'entrainement



F.H. : "On avait 10 ou 11 pros, et 10 jeunes de la réserve. Il y a eu de bonnes séances depuis lundi. Sur le niveau et l'intensité des séances, on a eu du travail de qualité. Mais avec la moitié de notre effectif habituel.



On doit s'adapter et individualiser pour préparer ces semaines chargées. On travaille avec la formation et la post-formation, pour structurer au mieux nos séances pour ceux qui sont disponibles. Et après, on fait des choix pour les séries de trois matchs. Il faut gérer malgré les prises de risques. Je prends l'exemple de Macha, il restera au repos pour préparer le PSV et ensuite Nantes."

Le Havre



F.H. : "Ils ont été très impressionnants et solides en L2, mais aussi depuis quelques semaines. Ils ont plusieurs systèmes. Ils ont des ressources, comme contre Rennes. En Ligue 1 tout les matchs sont difficiles. Dans notre contexte, ce le sera encore plus. C'est un peu particulier sur notre préparation de ce match."

Faitout Maouassa



F.H. : "Physiquement il commence à avoir un bon niveau. Il a ausis pris en compte notre intensité dans le jeu et dans nos entrainements. Dans la dimension du poste, offensive et défensive, il doit encore assimiler. Mais il peu commencer un match, sur le plan athlétique, sans problème."